Meteo, sulla Liguria ancora nubi e pioggia con temperature in lieve calo

Genova. Un’area depressionaria tende a posizionarsi tra penisola Iberica e Francia: per questo motivo, sulla nostra regione, si intensificheranno ulteriormente umidi flussi dai quadranti meridionali. Ecco in dettaglio le previsioni meteo di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 23 febbraio. Al mattino cieli molto nuvolosi o coperti accompagnati da rovesci intermittenti sul centro-levante, asciutto con delle schiarite a ponente. Nel corso del pomeriggio molte nubi sull’intera regione, anche se saranno possibili delle schiarite sparse. Fenomeni intermittenti potranno interessare il centro-ponente e le Alpi Liguri. Venti: deboli o moderati da est/sud-est sul centro-levante, da est/nord-est a ponente. Mari: generalmente poco mosso. Temperature: minime stazionarie od in lieve aumento, massime stabili o in leggero calo. Costa: min +9/12°C, max +12/15°C. Interno: min +2/+8°C, max +6/11°C (fondovalle/collina).

