Pallanuoto M/ Coppa Italia: domani comincia la Final 8 a Genova

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

La decima di fila, la diciassettesima da mettere in bacheca: da domani la Pro Recco andrà all’assalto della Coppa Italia, il secondo trofeo di stagione in palio dopo la Supercoppa Europea conquista a novembre. La manifestazione ritorna a Genova, nella vasca Marco Paganuzzi delle Piscine di Albaro: l’anno scorso i ragazzi di Sukno superarono il Brescia 8-7, in una sfida conclusiva che si ripete ormai dal 2011. Per Ivovic e compagni esordio nei quarti di finale contro il Telimar, allenato dall’ex Gu Baldineti, alle ore 17.

» leggi tutto su www.levantenews.it