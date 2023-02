Pedonalizzazioni Savona, Comune in aiuto ai commercianti: suolo pubblico al 50% per le attività delle vie chiuse al traffico

Savona. Approvato dalla giunta un pacchetto di provvedimenti per favorire le attività commerciali e l’animazione delle vie appena pedonalizzate: via Mistrangelo, via Ratti, corso Italia, via Untoria, via Caboto, via Manzoni (tratto pedonale).

“Grazie a questo provvedimento – spiega l’assessore al Commercio Elisa Di Padova – aumentiamo o costruiamo ex novo gli strumenti per occupare e valorizzare le nuove porzioni di città sia in ottica aggregativa sia in ottica promozionale per le attività economiche”.

» leggi tutto su www.ivg.it