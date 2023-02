Rapallo: verso la riapertura delle vie Assereto e Maggiocco

Dopo la demolizione della parte a monte della soletta del torrente San Francesco, si è proceduto fino ad oggi allo spostamento delle utenze; all’abbassamento del greto ed alla costruzione di una soletta in cemento armato; dopo le palificazioni si è proceduto alla costruzione delle spalle-argine; quindi alla posa delle travi in acciaio zincato. Oggi sono arrivate le solette prefabbricate che saranno poste tra una trave e l’altra. In seguito verranno collegate tra loro con ferro e cemento armato prima di procedere all’asfaltatura.

Solo dopo si arriverà alla riapertura delle vie Maggiocco e Assereto e alla chiusura totale di via Milite Ignoto dove dovranno effettuarsi tutte le lavorazioni: a partire dalla completa demolizione della soletta.

