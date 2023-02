Sanità, Liguria “inadempiente” sui Lea nel 2020: agli ultimi posti per la prevenzione

Genova. Nel 2020, anno in cui è deflagrata la pandemia di Covid, la Regione Liguria è risultata “inadempiente” per l’erogazione dei Lea, i livelli essenziali di assistenza delle prestazioni sanitarie che i cittadini hanno il diritto di ricevere gratuitamente o pagando il ticket. È quanto risulta dalle “pagelle” del ministero della Salute – che ogni anno assegna alle Regioni una quota di finanziamento premiale in base al punteggio totalizzato – analizzate dalla fondazione indipendente Gimbe. “Considerato che il 2020 è stato caratterizzato dall’emergenza pandemica – precisa il presidente Nino Cartabellotta – il monitoraggio dell’erogazione dei Lea è stato effettuato solo a scopo di valutazione e informazione, senza impatto sulla quota premiale”.

» leggi tutto su www.genova24.it