‘Santa’: consiglio, la minoranza incalza. La giunta punta al “raddoppio” di via Trieste

Minoranza all’attacco. Sui social, dove Progetto Santa Insieme con voi tuona che “i lavori in piazza Vittorio Veneto continueranno fino a dopo Pasqua e contestualmente verranno eseguiti degli interventi all’impianto idrico-fognario in via Gramsci” e sentenzia la mancanza di programmazione delle tempistiche; “una mancanza che lede le attività commerciali, i cittadini e gli ospiti all’inizio della stagione turistica”. E in consiglio comunale, dove ieri sera è andata in scena una seduta richiesta proprio dal gruppo Progetto Santa Insieme con Voi: otto pratiche, fra cui sei interpellanze e un’interrogazione (presidente del consiglio comunale, Via Mortero, Villa Carmagnola, Park Stazione, Piastra ambulatoriale, ex ospedale e efficientamento energetico degli stabili comunali), più una mozione di sentimento sul canale scolmatore che segue a ruota la notizia, emersa dall’interrogazione parlamentare presentata dall’on. Paita al sottosegretario all’ambiente Claudio Barbaro, che non ci sarebbero fondi statali (dalla struttura di missione “Italia sicura”, ndr) da destinare all’opera. Il vice-sindaco Emanuele Cozzio spiega che “sul tema del finanziamento non si segnala niente di nuovo, siamo fiduciosi di poter trovare i fondi a esito della progettazione esecutiva su cui si dovranno effettuare le operazioni di calcolo”. “Non è la prima volta che cambiano le forme di finanziamento sulle grandi opere”, aggiunge il Sindaco Paolo Donadoni dietro il pungolo dell’opposizione che invita a cercare soluzioni alternative.

Fra i punti all’ordine del giorno il caso dell’area di Via Mortero, interessata da un progetto di iniziativa privata per la realizzazione di un “giardino” a fasce terrazzate e di un parcheggio pubblico soprastante, ma anche – recita l’ordinanza sindacale di poche settimane fa – da un “movimento franoso” che ha portato all’interdizione della gradinata del campo Broccardi a 5 e, in caso di allerta gialla e arancione, dell’area circostante. L’interpellanza si svolge a porte chiuse perché, dice il Sindaco, “vi sono elementi che per ragioni di pubblico interesse devono rimanere riservati al fine di non pregiudicare i diritti del Comune in un eventuale contenzioso”.

» leggi tutto su www.levantenews.it