‘Santa’: via Mortero, seduta a porte chiuse; scolmatore, solo il progetto i cittadinioe

Dall’ufficio stampa del gruppo “Progetto Santa Insieme con Voi”

Il Consiglio comunale di ieri sera si è aperto con due mozioni di sentimenti: una presentata dal nostro gruppo, Progetto Santa Insieme con Voi e l’altra da Alternativa per Santa, aventi entrambe ad oggetto il canale scolmatore e la mancata erogazione dei 40 milioni di fondi statali, nonostante Sindaco e Vicesindaco avessero già da tempo definito l’opera “presto cantierabile”.

Visto il tema comune, si decide di accorparle raddoppiando il tempo degli interventi. La mesta risposta dell’assessore alla Protezione Civile Cozzio è, in sunto: ci sono i soldi per il progetto esecutivo ma non quelli per eseguirlo. Tutto va bene.

