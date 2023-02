Sestri Levante e Camogli, andranno al voto per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo dei rispettivi consiglio comunali, domenica 14 e lunedì 15 maggio. Lo ha deciso ufficialmente questa sera il Consiglio dei ministri. Ci si attendeva una data diversa, successiva alla fine delle scuole per non creare disagio nelle stesse con l’allestimento dei seggi.

A Camogli la data coincide con la tradizionale Sagra del pesce che potrebbe essere rinviata o annullata.

