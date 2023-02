Sestri: venerdì 25 manifestazione per dire stop alla guerra

Dall’Anpi dui Sestri Levante

Venerdì 25 febbraio, a Sestri Levante una manifestazione per dire basta alla guerra.

In concomitanza con l’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina le sezioni Anpi del

Tigullio-Golfo Paradiso, assieme a decine di città italiane ed europee, rispondono

all’appello della Rete Europe for Peace di cui Anpi nazionale fa parte per esprimere la

loro solidarietà con il popolo ucraino e le viittime di tutte le guerre, per chiedere il

cessate il fuoco, l’avvio di seri negoziati di pace, la smilitarizzazione di tutti gli

armamenti nucleari, la ricostruzione di un clima di coesistenza pacifica e di

collaborazione tra gli Stati e i popoli in Europa e nel mondo.

La nostra storia insegna che le tragedie delle guerre cominciano in silenzio dentro la

società con l’esclusione sociale, le discriminazioni, la violenza nella vita quotidiana,

con la cultura dell’odio e della paura del diverso, con le barriere, i muri e l’isolamento

dello straniero.

Non possiamo voltarci dall’altra parte, restare indifferenti e rassegnarci alla guerra che

sta aumentando diseguaglianze e povertà. Come comunità responsabile dobbiamo

rispondere nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle

istituzioni, riaffermando principi e valori universali di solidarietà, di accoglienza, di

rispetto, di diritti e di doveri.

Non dobbiamo dimenticare che la pace è stata il risultato di un lungo percorso

politico, istituzionale e giuridico seguito alla devastazione di due guerre mondiali.

Abbiamo bisogno di riprendere immediatamente quella visione e quel progetto, frutto

della Resistenza al nazifascismo e lascito dei nostri resistenti. Operare assieme per

ricostruire la coesistenza pacifica come regola fondamentale della convivenza umana.

Unire, come ci è stato insegnato dalle partigiane e dai partigiani. La pace è la vittoria

di cui abbiamo bisogno.

La cittadinanza è invitata a partecipare alla manifestazione che si svolgerà

Sabato 25 Febbraio alle 16.00 in Piazza Matteotti a Sestri Levante in

collaborazione con Mediaterraneo e con il Patrocinio del Comune di Sestri

Levante.

