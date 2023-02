Balneari, approvata la proposta di Noi Moderati: “Concessioni di 40 anni per attirare investimenti”

Genova. Quarant’anni di concessione per attirare investimenti, migliorare grazie ai privati il patrimonio pubblico e l’offerta turistica, sgravare gli enti locali da oneri decisamente rilevanti. È il triplice obiettivo che il governo perseguirà grazie all’ordine del giorno approvato alla Camera e presentato da Noi Moderati, che impegna l’esecutivo ad estendere a 40 anni la durata delle concessioni demaniali dei beni incamerati dallo Stato.

Si tratta di tutti quegli immobili del demanio marittimo – bar, ristoranti, strutture ricettive in genere – che sono passati di proprietà della pubblica amministrazione. I Comuni li danno in concessione sempre con difficoltà perché il previsto periodo massimo di 20 anni spesso non consente ai privati di ammortizzare l’investimento richiesto.

