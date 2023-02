Carcarese, Chiarlone soddisfatto dalla prestazione dei suoi: “Domenica è mancato soltanto il gol vittoria”

Carcare. Domenica presso il “Candido Corrent” Carcarese e Campese si sono sfidate in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Il match è terminato sul punteggio di 1-1, un epilogo piuttosto bugiardo considerando l’ottima prestazione offerta dai biancorossi padroni di casa.

Nel post partita a commentare le gesta dei suoi è stato Loris Chiarlone, tecnico della Carcarese il quale ha esordito dichiarando: “L’amaro in bocca è davvero tanto. La prestazione secondo me è stata ottima, tutti hanno disputato una grande partita dominando il gioco per larghi tratti. Ci è mancata un po’ di lucidità nei ultimi 15 metri e soprattutto oggi siamo riusciti ad essere cattivi quando siamo entrati in area. Abbiamo anche tirato poco, l’unica pecca comunque è il non aver vinto. Per quanto riguarda la prestazione però non posso che ritenermi soddisfatto, siamo riusciti come di consueto a proporre tanto. Un pizzico di amaro in bocca sicuramente rimane.”

