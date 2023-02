Chiavari: il consiglio blocca la diga Perfigli (ma in 5 escono dall’aula)

Questa sera a Chiavari si è tenuta la seduta di Consiglio comunale; ad aprire la discussione un vicenda scottante, quella relativa alla “diga Perfigli” o nuovo secondo argine sul fiume Entella. Di essa finora si era parlato riguardo alla sponda lavagnese, dove le escavatrici della ditta Tmg continuano i lavori propedeutici all’inizio della edificazione del muraglione sulla Piana. Ma la costruzione dell’opera interessa, secondo quanto stabilito a suo tempo da Città Metropolitana e Regione in accordo col Comune, anche la sponda chiavarese del fiume. A questo riguardo a fine gennaio di quest’anno, il Comune di Chiavari, per voce del sindaco Federico Messuti, annuncia di non autorizzare i lavori di mitigazione del rischio idraulico sulla propria sponda, non avendo accolto la doppia richiesta – inoltrata il 23 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 – ricevuta dalla società appaltatrice di avviare il cantiere lungo viale Kasman. I lavori prevederebbero: in viale Kasman un muro alto 1,2 metri sul marciapiede lato fiume (in alcuni punti rialzato di cinquanta centimetri); installazione di barriere mobili all’altezza di corso Lavagna, nel varco d’accesso al lungofiume; in viale Marconi, all’altezza del Parco Rensi un muro della stessa altezza sul marciapiede lato fiume, che in alcuni punti verrà rialzato di cinquanta/sessantacentimetri.

In discussione l’ordine del giorno presentato dai capigruppo di maggioranza Claudia Brignole (Avanti Chiavari) e Alessandro Monti (Partecip@ttiva) per dichiarare il progetto illegittimo: “L’opera risulta illegittima e priva di titolo edilizio in quanto non è stata verificata la conformità del progetto al Puc entrato in vigore a maggio 2020. Inoltre, è venuta meno la condizione richiesta dal Comune di Chiavari che subordinava il via libera ai lavori per il primo stralcio del primo lotto all’approvazione dell’accordo di programma, del 2013, che prevedeva la costruzione delle opere di difesa idraulica a monte del ponte della Maddalena. Come affermato dal presidente di Regione Liguria, con la nota del 6 agosto 2021, non esiste alcun accordo programmatico per la parte a monte essendo venuto meno quello originariamente sottoscritto”.

» leggi tutto su www.levantenews.it