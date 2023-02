Commissione Restart Begato, Carissimo (M5s): “Abbiamo fatto il punto partendo dall’ascolto dei cittadini”

Genova. “Oggi, al Pala Diamante si è tenuta la Commissione municipale richiesta da me in qualità di vicepresidente della stessa e consigliere con delega alle abitazioni Erp e quartieri collinari per fare il punto sul progetto Restart Begato. Sapevamo che così com’era la Diga di Begato era insostenibile sia dal punto di vista economico che sociale e dunque la demolizione era la soluzione più consona per provare a ripartire con un progetto che guardasse al futuro”.

Così, il capogruppo municipale del M5S Mirko Carissimo, che poi aggiunge: “Auspichiamo che la proposta del progetto legato ai fondi del PNRR attraverso il PinQua (Programma Nazionale Della Qualità Dell’Abitare) dia a questa parte di Genova una possibilità di sviluppo positivo. Nonostante i molti dubbi relativi anche alle notizie ricevute oggi da Arte in merito al nuovo studio relativo alle problematiche idrogeologiche del rio esistente nelle fondamenta degli spazi ex Diga e ad alcune soluzioni proposte, come M5S abbiamo cercato insieme anche al Municipio e allo sportello del cittadino di raccogliere proposte e idee da parte dei residenti attraverso due incontri dedicati che si sono svolti a ottobre del 2022”.

» leggi tutto su www.genova24.it