Genova. La Bper Rari Nantes Savona è in semifinale di Coppa Italia. I biancorossi hanno vinto nettamente il derby con l’Iren Genova Quinto, nella piscina Paganuzzi di Genova.

L’incontro, valevole per i quarti di finale della final eight, è terminato col risultato di 11 a 4. Una vittoria molto netta che proietta la Rari in semifinale. Da segnalare che il Savona ha giocato senza il capitano, Valerio Rizzo, ancora infortunato.

