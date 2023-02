Costa Fortuna, da Savona tre nuovi itinerari per scoprire il Mediterraneo fino alle Canarie

Savona. Tre nuovi itinerari per Costa Fortuna, che permetteranno di scoprire in maniera unica il Mediterraneo, da est a ovest, arrivando sino alle isole Canarie. Tutti e tre passeranno per il porto di Savona. È questa la novità lanciata oggi da Costa Crociere per le vacanze 2023.

“Dopo la ripartenza in Asia con Costa Serena, l’aggiunta di Costa Fortuna alla nostra offerta nel Mediterraneo è un altro segnale molto positivo, che testimonia un crescente apprezzamento delle nostre crociere nel 2023. Per Costa Fortuna abbiamo studiato itinerari davvero esclusivi, che solo noi proporremo nella prossima estate. In questo modo offriremo una ulteriore opportunità per scoprire il Mediterraneo, avendo più tempo a disposizione per esplorare una grande varietà di destinazioni”, ha dichiarato Mario Zanetti, Direttore Generale di Costa Crociere.

