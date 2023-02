Dà in escandescenza in piazza Martiri, gli agenti devono usare il taser per arrestarlo

È finita con l’arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale la convulsa mattinata di un 45enne di origini marocchine che intorno alle 8.00 ha iniziato a dare in escandescenza in piazza Martiri a Sarzana urlando, disturbando e minacciando passanti e persone in attesa alla fermata dell’autobus. Sul posto sono subito interventi diversi agenti di Polizia del Commissariato che hanno faticato non poco per arginare il soggetto che si è subito rifiutato di fornire le proprie generalità, attaccandosi a un palo della luce e ribadendo che non avrebbe parlato con la Polizia. Gli operatori hanno anche estratto un taser che è stato utilizzato poco dopo quando l’uomo ha cercato di allontanarsi opponendo resistenza e colpendoli con calci e pugni per sottrarsi all’ammanettamento, ferendone lievemente due. Una volta bloccato – anche grazie all’ausilio del personale dei Carabinieri – l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del Sant’Andrea dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari e dove è stata escluso il ricovero presso una struttura psichiatrica. Su ordine del pm di turno è stato arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, fatti analoghi a quelli procurati nei giorni scorsi alla Spezia. Regolare sul territorio italiano l’uomo era incensurato fino a tre giorni fa quando si è reso protagonista di un episodio analogo alla Spezia.

