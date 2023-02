Il direttore dell’Its Sgherri: “Negli anni fatte previsioni sbagliate sull’impiegabilità dei giovani e quindi sulla formazione”

Aziende che cercano lavoratori che non si trovano, in tutti i settori. Di altro non si dibatte da anni, il territorio spezzino ne sta pagando le conseguenze e ci sono tante domande alle quali non si trova risposta. C’è da chiedersi quando effettivamente sia saltato il banco.

Nel caso del territorio spezzino è la crisi dell’Efim ad aver segnato un primo cambiamento radicale. Sono passati più di trent’anni e la Spezia si è reinventata. Si sono consolidati settori già di eccellenza e in questa fase c’è la corsa a rafforzare il turismo. Un’altra fase di enorme cambiamento è arrivata con il Covid ed è diventata più forte la difficoltà a incrociare domanda e offerta.

