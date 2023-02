Il Recruiting day del Centro per l’impiego torna in presenza e fa “il pieno” al terminal crociere

Su quindici colloqui, medi per ogni azienda, almeno un aspirante passava la fase conoscitiva per poi ottenere un secondo confronto. Questo dato va moltiplicato per quaranta che corrisponde al numero totale dei desk dove erano sedute le realtà del Turismo che questa mattina hanno partecipato al Recruiting day organizzato dal Centro per l’impego della Spezia. Seicento scambi dunque, per la prima volta dopo tre anni, segnati dal Covid, tra aspiranti lavoratori e aziende che si sono incontrati vis à vis in un evento organizzato proprio dal Centro di Via XXIV Maggio alla Spezia.

Questa mattina all’apertura della giornata di selezione, il flusso è stato un po’ più intenso con numerose iscrizioni sul posto. Al pomeriggio la situazione è stata più calma ma i colloqui non sono mancati. Alcuni operatori chiedevano profili precisi che sono stati intercettati. Una realtà in particolare cercava aspiranti che conoscessero anche una lingua straniera ad alto livello e hanno trovando riscontro tra i candidati. In altri casi ancora le aziende partecipanti hanno selezionato anche tre persone. L’interesse è stato reciproco da entrambe le parti e l’età non è stato un vincolo. Ai desk si sono presentati aspiranti appartenenti a diverse fasce: dalla prima esperienza lavorativa a chi aveva già anni di esperienza sulle spalle.

