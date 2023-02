Inaugurato il point elettorale della Lega a Sarzana: “Con Ponzanelli per continuare l’ottimo lavoro di questi 5 anni”

E’ stato inaugurato questo pomeriggio, a Sarzana, con grande partecipazione da parte dei cittadini, il point elettorale della Lega, che sarà il quartier generale del gruppo nella marcia di avvicinamento alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, quando i sarzanesi saranno chiamati a scegliere il proprio sindaco ed i propri consiglieri comunali per i prossimi 5 anni. Nessun dubbio per la Lega, che ha da subito espresso il proprio parere pienamente favorevole alla ricandidatura ed al pieno sostegno all’attuale sindaco Cristina Ponzanelli. Stefania Pucciarelli, Segretario provinciale della Lega, ha ribadito: “Oggi l’apertura del point conferma il nostro pieno appoggio a Cristina Ponzanelli per la riconferma alla carica di sindaco di Sarzana. In questi 5 anni ha amministrato nel migliore dei modi. È riuscita a gestire le difficoltà di un’amministrazione ereditata dopo 70 anni di governo della sinistra. Vogliamo proseguire il cammino insieme a lei”.

