Its e Scuola nazionale dei trasporti insieme in un nuovo corso per crescere i lavoratori di domani

Formare oggi i lavoratori di domani. E’ lo spirito del corso organizzato da Its e Scuola nazionale dei trasporto, in ambito ferroviario, presentato questa mattina in Confindustria. Il corso è riservato a 25 giovani diplomati per Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari. Tutti i corsi dell’Its sono tarati in base alle esigenze del mondo del lavoro e durano 22 mesi.

Alla presentazione hanno partecipato, Mario Gerini presidente Confindustria La Spezia, l’assessore al Lavoro Patrizia Saccone, Roberto Guido Sgherri presidente Fondazione ITS della Spezia, Pier Gino Scardigli presidente Scuola Nazionale Trasporti e Logistica Giorgia Bucchioni – Presidente Cisita,.

