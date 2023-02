L’associazione italiana per la donazione degli organi, tessuti e cellule celebra il 50° anniversario

Imperia. Il 26 febbraio ricorre il cinquantesimo anniversario della costituzione dell’A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione degli Organi Tessuti e Cellule). La Presidente Petrin Flavia, commentando i dati positivi del Centro Nazionale Trapianti, presentato dal Ministro della salute Orazio Schillaci con il direttore del CNT Massimo Cardillo e il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, nel corso di un’intervista dichiarava che, “per promuovere la cultura del dono e diminuire le opposizioni è indispensabile investire e rafforzare i presidi sanitari e territoriali e le associazioni di volontariato.

Questi numeri sono per noi molto positivi: nel 2022 le donazioni di organi, dei tessuti e delle cellule staminali emopoietiche sono cresciute del 3,7%, così come i trapianti aumentati del 2,5%. C’è però molto ancora molto da fare se consideriamo le migliaia di persone in lista d’attesa, pazienti per cui il trapianto è davvero l’ultima possibilità di cura”.

