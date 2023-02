L’Iren Genova Quinto esce nei quarti di finale: secca sconfitta col Savona

Genova. I quarti di finali della Coppa Italia non sorridono all’Iren Genova Quinto, costretta a cedere il passo alla Rari Nantes Savona (11-4 il risultato finale) nel match disputato alla “Marco Paganuzzi” di Albaro. Domani alle 17 Gitto e compagni dovranno così vedersela contro il Telimar Palermo, che a sua volta è stato superato 18-5 dalla Pro Recco.

“Se sommiamo anche l’ultima gara di campionato, quella con il Posillipo, stiamo attraversando un periodo non facile – commenta il tecnico Luca Bittarello -. Prendiamo troppi gol e contro il Savona non siamo riusciti a rimanere in partita sino alla fine. Adesso concentriamoci sulle prossime due partite, per provare a tornare a vincere e ad acquisire sicurezza in noi stessi. Giocare in una piscina del genere, resa così bella dalla società e dai tanti tifosi che sono venuti a vederci, fa crescere il rammarico per non essere riusciti a regalare loro una gioia”.

» leggi tutto su www.genova24.it