Ludovico il Moro e nobildonna, incarico per vestirli come Storia vuole

La rievocazione storica, atteso e noto evento dell’estate di Santo Stefano Magra che richiama ogni anno numerosi visitatori, che arrivano nel borgo per visitare il mercato medievale sulla Francigena e assistere alle esibizioni – sbandieratori, musici, armigeri, giullari, mangiafuoco, falconieri – e il corteo storico, che culmina nella consegna delle chiavi della Fortezza di Sarzana da parte di Piero de’ Medici al re di Francia Carlo VIII. Una manifestazione – che nel 2023 toccherà l’edizione numero venti – realizzata con passione da Comune e Associazione Casa Torre insieme a rioni e cittadinanza. Con passione, sì, ma anche con scrupolo e studio, con la volontà di allestire un tuffo nel 1494 curato e preciso. Ed è in quest’ottica che nel 2018 l’ente ha intrapreso un rapporto con al dott.ssa Sara Piccolo Paci, membro della Commissione storica della Federazione italiana giochi storici. In particolare, nel 2018 la giunta guidata dalla sindaca Paola Sisti le ha affidato l’incarico di assistenza storico tecnica per la realizzazione della sfilata storica e negli anni seguenti la collaborazione è proseguita allo scopo di realizzare modelli sartoriali degli abiti medievali in collaborazione con le scuole del territorio e offrire consulenza all’Associazione Casa Torre per il confezionamento degli abiti in loco. Poi però la pandemia ha costretto a modificare i piani, indirizzando la consulenza della dott.ssa Piccolo Paci verso la realizzazione del ‘Progetto Carlo VIII’, da cui la relazione storico-artistica e tecnica per la realizzazione del modello sartoriale dell’abito del sovrano e la consegna del manufatto stesso. E ancora, le è stato chiesto di occuparsi del ‘Progetto Piero de’ Medici’, anche questo con produzione di relazione storico-artistica e tecnica a seguito di ricerca storico-abbigliamentaria pertinente al personaggio e realizzazione dell’abito del figlio del Magnifico.

Ora l’amministrazione comunale intende proseguire la collaborazione, affidandole la realizzazione di due abiti: un abito da donna nobile del ‘400 e l’abito per la figura del duca di Milano Ludovico il Moro, “entrambi composti da figurino e scheda, camicia, veste, sopravveste, calze, eventuale copricapo, secondo logiche di sartoria storica del periodo in oggetto (1480-1500) e a seguito di ricerca storico-abbigliamentaria relativa ai due personaggi, con cuciture strutturali a macchina e rifiniture manuali, e compreso l’acquisto del tessuti necessari”, come spiega la delibera con cui si affida questo compito, al quale si aggiungono ulteriori incarichi, e cioè: consulenza storico-sartoriale rivolta al volontari dell’Associazione Casa Torre necessarie al confezionamento di abiti per varie categorie di persone (popolani, borghesi, nobili); realizzazione di due figurini e due cartamodelli in scala con indicazioni generali misure e quantitativo tessuti, per la realizzazione delle varie figure; workshop con assistenza sulla realizzazione di un modello prototipo per alcuni degli abiti, da realizzare in presenza; incontro di verifica del progetto realizzato o in fase di realizzazione; assistenza online fino a compimento dei lavori.

