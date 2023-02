Orlando: “Rampe Ceparana, a buon punto procedura per renderle permanenti”

“Oggi ho parlato con il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi per informarmi sull’iter in atto per rendere stabili le rampe di accesso all’autostrada A12 a Ceparana, originariamente ipotizzate come provvisorie. L’onorevole Rixi mi ha assicurato che sta seguendo tale procedura e che risulta a buon punto. Dovrebbe infatti concludersi entro i prossimi due o tre mesi. Desidero per questo ringraziarlo, per la disponibilità e l’attenzione”. Così in una nota il deputato Pd Andrea Orlando. “Sarà mia cura continuare a seguire la vicenda sino alla sua conclusione, assolutamente necessaria per consentire una migliore mobilità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese nell’area interessata”, conclude l’ex ministro spezzino.

