Ospedaletti, si arena la permuta Piccadilly-Villa Sultana

Ospedaletti. Deve fare i conti con un doppio ostacolo l’operazione imbastita dal sindaco Daniele Cimiotti per la permuta dello storico primo casinò d’Italia, Villa Sultana, di proprietà di Aquileia Capital Services (per il tramite della Sapeco srl), con l’edificio del Piccadilly detenuto dall’ente locale. Il progetto di trasformazione dell’attuale sede della polizia locale, della caserma dei carabinieri e della biblioteca civica in una palazzina residenziale (a seguito di abbattimento e ricostruzione dell’esistente) ha incontrato nelle scorse settimane lo stop della soprintendenza alle Belle arti.

Il fondo Aquileia aveva presentato un progetto per la costruzione, al posto del Piccadilly, di una nuova palazzina di cinque piani, dei quali gli ultimi due sarebbero risultati più alti del limite fissato nella quota della passeggiata di corso Imperatrice. Una previsione che la soprintendenza ha bocciato in tronco, chiedendone la rimodulazione al fine di scongiurare l’occlusione della vista mare.

