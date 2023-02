Pianta di arancio danneggiata, guai per il titolare di un locale di Alassio: sanzione di mille euro

Alassio. Più che una potatura, una ben più drastica cimatura. La pianta di arancio amaro situata all’interno del rinnovando dehor del Chicco d’Oro di Corso Dante ha infatti perso la sua folta chioma, rimanendo poco più di un tronco nel bel mezzo dello stesso dehor.

Il 18 febbraio scorso agenti della polizia municipale di Alassio sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni, accertando l’ormai avvenuta cimatura dell’arancio effettuata, a detta del titolare dell’esercizio, “per adattare l’essenza al dehor, mantenendolo e rendendolo parte decorativa del dehor stesso”. Non dello stesso parere sono stati gli agenti di polizia urbana, che in seguito agli accertamenti effettuati, hanno verificato che le autorizzazioni rilasciate al titolare del Chicco d’Oro non comprendevano interventi sulla pianta.

