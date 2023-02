Pontili Lerici, Russo: “Studi Enea in fase di completamento”

“Sono in fase di completamento gli studi di carattere ambientale, relativi alla riorganizzazione della rada di Lerici, affidati a Enea. Appena arriveranno, li presenteremo agli uffici ministeriali competenti per il nulla osta a procedere con il progetto”. Così Marco Russo, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici di Lerici, nella conclusione della sua risposta all’interrogazione presentata dal consigliere Gabriele Fresco del gruppo Cambiamo con passione, illustrata ieri in consiglio dalla capogruppo Arianna Bucci e riguardante il cronoprogramma dettagliato della riorganizzazione della rada e la conferma della non presentazione di osservazioni presso la Regione, conferma arrivata. Il quale, ripercorrendo le tappe della pratica, ha altresì ricordato il recente nulla osta regionale alla variante al Pud funzionale all’intervento. Questo, ha rammentato Russo, “prevede la riorganizzazione degli attuali 1.200 posti a gavitello andando a creare un sistema misto, con 450 che passeranno a pontile galleggiante. Per accertare la volontà di modificare le modalità di ormeggio, le catenarie hanno fatto delle consultazioni che hanno dato riscontri positivi. L’intervento prevede di ridurre l’occupazione dello specchio acqueo di oltre 10mila metri quadrati. Non ci sarà un incremento dei posti barca attuali e si avrà un aumento dei servizi, anche di carattere turistico, ad esempio circa trenta posti per le barche in transito”.

E la ‘questione pontili’ ieri in consiglio ha trovato spazio anche tra il pubblico; in particolare, un residente, l’ing. Massimo Gualco, ha indossato una maglietta con raffigurati il castello e un omino che se la dà a gambe, con la scritta ‘Scappati di casa’. “E’ una delle definizione riservate dal consigliere Ratti sui social a chi come me ha legittimamente scelto di andare a pontile. Una risposta ironica a lui e a tutti quelli che sostengono che chi vuole andare a pontile usurpi la rada”.

