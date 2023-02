Spaccate a Savona, Pasquali: “Urgente una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza”

Savona. “L’ennesimo furto con spaccata in un esercizio commerciale di Savona suscita un giustificato allarme in città per un fenomeno nuovo che richiede risposte immediate di natura di ordine pubblico“. Lo ha detto l’assessore Pasquali dopo l’ennesima spaccata avvenuta a Savona: la notte scorsa nel mirino dei ladri la rosticceria Camia di via Paleocapa.

“Appena avuta notizia ho portato immediatamente la mia solidarietà ai titolari del negozio colpito – ha proseguito Pasquali -. E’ emersa una dinamica che ricalca in tutto e per tutto quanto avvenuto più volte a Savona, e in altri comuni, nelle ultime settimane”.

