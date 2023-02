Torneo Atp Challenger 125, il grande tennis arriva nella Città dei Fiori

Sanremo. Dal 26 marzo al 2 aprile, il Tennis Sanremo ospiterà per la prima volta la Sanremo Tennis Cup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale.

Dopo un’edizione 2022 con un ATP Challenger, categoria 80, vinto dal giovanissimo danese Holger Rune, attuale top ten mondiale, il grande tennis ritorna a Sanremo con un prestigioso evento internazionale e da oggi sarà possibile acquistare i biglietti per tutte le giornate di gara.

» leggi tutto su www.riviera24.it