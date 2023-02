Un anno dall’inizio della guerra in Ucraina. Il sindaco Scajola: «Non ci sono giustificazioni»

Imperia. Oggi, 24 febbraio, ricorre l’inizio della guerra che ha coinvolto l’Ucraina. Il sindaco Claudio Scajola ha voluto commemorare la ricorrenza in questo modo: «Oggi è la ricorrenza di un anno dalla brutale invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Voglio esprimere a nome mio, e penso sia condiviso da tutto il consiglio, che non ci sono giustificazioni e non si può pensare di arrivare ad un percorso di pace se questo non prevede in maniera evidente che da una parte c’è l’aggressore e dall’altra l’aggredito. Un piccolo comune come quello di Imperia, non può non esprimere la convinta condanna nei confronti dell’aggressore».

» leggi tutto su www.riviera24.it