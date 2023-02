Un anno di guerra in Ucraina, Giordano (M5s): “Senza pace non c’è democrazia”

Genova. Il MoVimento 5 stelle parteciperà alle manifestazioni per la pace organizzate dalla Rete Pace e Disarmo e dal Calp di Genova per oggi e per le giornate del 25 e 26 febbraio su tutto il territorio nazionale.

“In Liguria, ci presenteremo compatti a tutte le mobilitazioni; quindi, saremo sia a quella indetta dal Calp di Genova, che a quella della Rete – fa sapere il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano -. Questo perché come M5S andiamo sempre ovunque ci sia la parola “Pace”.

