Sanremo. Mobilitazione di soccorsi questo pomeriggio nella frazione di Coldirodi per un uomo, L.C., 53enne del posto, precipitato da un albero in campagna. Sul posto l’equipaggio della Croce Rossa di Sanremo e l’elicottero Grifo del 118 che si è alzato in volo da Albenga per recuperare il ferito e trasferirlo al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

