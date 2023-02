Zanardo confermato segretario del Nuovo sindacato carabinieri, il plauso del consigliere Ventimiglia

Sanremo. Conferma alla guida del Nuovo sindacato carabinieri della provincia di Imperia del vice comandante della stazione di Sanremo Alessio Zanardo, arrivano le congratulazioni del consigliere provinciale Daniele Ventimiglia. «Come consigliere della Provincia ci tengo a congratularmi per la conferma di Zanardo alla segreteria del Nuovo sindacato carabinieri, persona nota sul territorio per le sue capacità e qualità umane, già vice comandate della stazione sanremese sorretta dal luogotenente Paolo Farchetti», – commenta Ventimiglia in una nota -.

