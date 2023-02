Al “Cascin” si rinnova il patto di Scajola con gli imperiesi: «Mi candido per far crescere la mia città»

Imperia. «In questo luogo qua, cinque anni fa, mi fu chiesto di ritornare sulla scena politica locale per tirare su Imperia, provare a farla crescere, facendo il sindaco. Da qui siamo partiti, esattamente nello stesso giorno di oggi. Per scaramanzia, ma anche per buon ricordo di come siamo stati bene accolti, abbiamo fatto la stessa cosa quest’anno». Sono passati cinque anni dal ritorno nella politica locale di Claudio Scajola che oggi, al termine del mandato come sindaco della città di Imperia, è tornato a “Il Cascin” per sigillare, una seconda volta, il suo patto con gli imperiesi, ufficializzando la propria candidatura alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023. Circa duecento gli invitati all’incontro conviviale di Polis, organizzato nell’azienda agricola di Arzeno D’Oneglia, nel Comune di Cesio, per l’inizio della campagna elettorale di Scajola.

«Di qui si partì, e poi fui eletto sindaco, sono passati ahimè già cinque anni e non sembra – aggiunge Scajola -. Tante cose sono state fatte a Imperia. Imperia è cresciuta, ma c’è ancora molto da fare e allora bisogna continuare questo lavoro. Ci rivediamo qui, con gli stessi amici dell’altra volta, per la verità un po’ di più. Anche quelli che l’altra volta, per circostanze diverse non c’erano, oggi ci sono, e tutti insieme abbiamo deciso di ripresentare la candidatura, proseguire questa esperienza amministrativa, che è basata sulle persone e non sulle sigle». Il riferimento è chiaro: alle comunali di quest’anno, rispetto a quelle del 2019, la corsa di Scajola a sindaco è appoggiata, almeno in parte, dal centrodestra.

