Albisola, il sindaco: “Aumentata la presenza dei cinghiali in città, gli enti preposti facciano qualcosa”

Albisola Superiore. Cresce la preoccupazione in città dopo i numerosi avvistamenti di cinghiali in centro, l’ultimo qualche giorno fa, quando degli automobilisti della vicina Albissola Marina si sono trovati davanti un branco di circa venti ungulati. Un fenomeno che allarma anche il sindaco Maurizio Garbarini che chiede ai cittadini di non dargli da mangiare e agli enti preposti di fornire al Comune gli strumenti per risolvere il problema.

“A causa dell’emergenza della Peste Suina Africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), tra le misure di interdizione assunte dall’autorità competente, è stato impedito lo svolgimento dell’attività venatoria in tutto il comprensorio che comprende anche le aree interne, le alture del Comune di Albisola durante la stagione autunnale trascorsa e quella invernale in corso – spiega il sindaco -. Questo scenario ci pone di fronte ad una situazione contingente urgente e ad un problema generale e quotidiano ossia la presenza di cinghiali nel tessuto urbano. Come provato da testimonianze dirette, ma soprattutto dai molteplici contenuti foto e video che circolano sul web e sui social networks, la facilità di incontro con gli ungulati è molto alta e al di là delle ironie e della simpatia che possono trasmettere in prima battuta, destano comprensibilmente numerose preoccupazioni fra la cittadinanza”.

