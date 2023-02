Calcio/ Il Genoa cala il tris: Dragusin, Gudmundsson e Salcedo stendono la Spal

Genoa: Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Haps; Sturaro, Badelj, Strootman; Jagiello, Gudmundsson; Puscas. All. Gilardino

Spal: Alfonso; Arena, Varnier, Meccariello; Dickmann, Valzania, Prati, Tripaldelli; Nainggolan; Moncini, La Mantia. All. Oddo

Vola il Genoa di Gilardino: al Ferraris Spal battuta 3-0 grazie ai gol di Dragusin, Gudmundsson e Salcedo. Il tecnico perde Frendrup per gastroenterite e Coda per un problema al polpaccio. Al loro posto in campo Strootman e Puscas. Sulla sinistra esordio di Haps.

