Cgil Savona in lutto per la scomparsa di Teresa Giusto: “Persona generosa, non ti dimenticheremo mai”

Savona. Cgil in lutto per la scomparsa di Teresa Giusto, mancata ieri sera (24 febbraio) dopo una breve malattia. Aveva 71 anni.

“Teresa – raccontano dal sindacato savonese – è stata a lungo un punto di riferimento per i lavoratori e pensionati, soprattutto del settore pubblico, ma non solo. Dopo aver lavorato nel settore amministrativo della ASL, prima a Genova e poi a Savona, da pensionata ha collaborato con la nostra Camera del Lavoro, dando il suo prezioso contributo al nostro patronato INCA. La sua grande competenza e la sua professionalità erano unanimemente riconosciute, dai lavoratori e anche dagli enti previdenziali, unite ad un impegno politico nel nostro sindacato che non è mai venuto meno”

