Chiavari: si avvicina alla casa della ex; arrestato un 40enne

Un 40enne di Chiavari, con pregiudizi di polizia, sottoposto alla misura cautelare

dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi

frequentati dalla sua ex convivente, è stato arrestato dai carabinieri per violazione del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Si stava, infatti, recando all’abitazone a lui interdetta.

Un italiano ed un marocchino 40enni sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento in concorso di una saracinesca e del dehor di un bar sito a Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it