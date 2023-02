Cna: «Il Parlamento accoglie le nostre proposte su consorzi artigiani e suddivisione in lotti. Manca la reintroduzione di limitazioni al subappalto»

Imperia. È positiva la valutazione di CNA imperia sul parere espresso dalle Commissioni Ambiente e Lavori Pubblici di Camera e Senato in merito allo schema di decreto legislativo sugli appalti pubblici in quanto raccoglie alcune delle principali proposte della Confederazione e che riguardano i consorzi artigiani e la suddivisione in lotti.

CNA auspica che le modifiche proposte dai due rami del Parlamento vengano recepite nel testo definitivo del nuovo codice sui contratti pubblici per un vero cambiamento del mercato degli appalti a misura di piccola impresa.

