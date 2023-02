Coppa Italia, Pro Recco in finale: affronterà l’Ortigia

Genova. La Pro Recco strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Lo fa grazie alla vittoria nel derby ligure contro il Savona per 12-6. Ancora tre gol per Zalanki, due a testa per Fondelli, Hallock, Ivovic e Iocchi Gratta. Domani, alle ore 16, i biancocelesti giocheranno la finale per il titolo contro l’Ortigia; alle ore 14 i biancorossi affronteranno il Brescia per la terza piazza. Infatti nell’altra semifinale gli aretusei hanno battuto i lombardi per 7 a 6.

Partenza bruciante dei ragazzi allenati da Sukno, chirurgici con l’uomo in più: 2 su 2 in avvio grazie alla schiacciata di Hallock sul primo palo e la precisione di Iocchi Gratta. Fondelli da posizione uno segna il 3-0 a metà quarto.

