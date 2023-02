Detenuto nel carcere di Marassi prende a testate in faccia un agente

Genova. “Un vero e proprio bollettino di guerra quello registrato nelle ultime ore nelle Carceri

della Liguria, dopo Sanremo, ecco Genova Marassi” dichiara Fabio Pagani, segretario regionale UIL PA Polizia Penitenziaria.

“È successo da pochi minuti, nel Reparto Centro Clinico – racconta Pagani – un detenuto di origini svizzere, classe 1991, proveniente dal carcere di Novara, dentro per reati di rapina, porto illecito di armi e resistenza a pubblico ufficiale, monitorato al 1° Piano per osservazione pichiatrica, è uscito dalla

cella per telefonare, e senza alcun motivo ha preso a testate in faccia, in pieno volto l’Agente di Polizia Penitenziaria di turno , che è stato soccorso dall’intervento dei colleghi e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso cittadino”.

» leggi tutto su www.genova24.it