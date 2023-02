Il messaggio dell’incontro organizzato da Amas: “Ricominciare con l’Alzheimer si può”

“Ricominciare con l’Alzheimer si può”. È questo il messaggio lanciato dal convegno intitolato “Di memoria si vive, si muore… si rinasce”, organizzato al Camec dall’associazione Amas – Associazione malattia di Alzheimer spezzina, presieduta dalla dottoressa Andreina Cappelli, con il patrocinio del Comune della Spezia e il sostegno di Vivere Insieme.

All’incontro sono intervenuti Barbara Duranti, promotrice dell’iniziativa, l’assessore Giulio Guerri, che ha portato i saluti del sindaco Pierluigi Peracchini e ringraziato i volontari e i professionisti impegnati al sostegno dei malati di Alzheimer e dei loro familiari, il geriatra Stefano Serenthà e la classicista Donatella Puliga.

I relatori hanno approfondito in modo brillante il tema della malattia tra il mito classico e il presente. Il messaggio più forte che ne è uscito è stato quello ribadito dal dottor Serenthà ovvero quanto sia importante per i caregiver non fare “la guerra alla malattia”, ma bensì essere alleati della persona ammalata e concentrati sulla cura. E’ fondamentale restituire alla persona malata il ruolo di soggetto centrale, da guardare e ascoltare e non solo di persona da accudire e aiutare.

Il convegno è la prima di una serie di iniziative che il Comune e Amas intendono organizzare per promuovere in città una campagna di conoscenza e la sensibilizzazione in merito alla malattia di Alzheimer. I vertici dell’associazione ringraziano tutti i partecipanti.