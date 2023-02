Il regista spezzino Daniele Ceccarini alla 73° Berlinale con il docufilm “Siamo qui Siamo vivi”

A Berlino in occasione della 73° Berlinale è stato presentato il docufilm del regista spezzino Daniele Ceccarini “Siamo qui Siamo vivi”. Basato sul libro di Roberto Mazzoli, il docufilm è una storia di coraggio e sopravvivenza che ripercorre attraverso interviste testimonianze e materiale d’archivio l’incredibile vicenda di Alfredo Sarano segretario della comunità ebraica di Milano e di Erich Eder, giovane sottufficiale della Wehrmacht, che riuscirono a portare alla salvezza 14.000 ebrei milanesi e 300 rifugiati durante la seconda guerra mondiale. Presentato in anteprima a Pesaro a settembre e a Roma in occasione del Festival di Roma il documentario arriva alla prestigiosa rassegna internazionale del Festival di Berlino. Il docufilm è stato girato tra le Marche, Monaco in Germania, Gerusalemme e Tel Aviv in Israele, vede la partecipazione della senatrice di Liliana Segre e di importanti nomi del mondo accademico come Gabriele Rigano. Afferma Daniele Ceccarini « Ho deciso di raccontare questa storia cercando di mettere in risalto la forza umana di questi fatti e l’insegnamento molto attuale di saper scegliere il bene e di come questa scelta possa fare la differenza».

