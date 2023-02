La Sampdoria Primavera alla ricerca di punti nella trasferta contro il Sassuolo

Genova. La 21esima giornata del Campionato Primavera 1, metterà (domani, domenica 26 marzo, contro il Sassuolo) la Sampdoria in condizione di ampliare il vantaggio (attualmente di 4 punti) nei confronti delle squadre, in teoria, destinate ai play out.

Negli anticipi già giocati, infatti, il Napoli è stato sconfitto in casa dal Frosinone (0-1), idem il Milan con la Fiorentina (1-2), mentre l’Atalanta ha pareggiato (1-1) con la Juventus, per cui tutte e tre sono ferme a 21 punti (su 21 partite), con il Doria a 25 e con un match ancora da disputare e con tra l’altro anche il Verona (sconfitto oggi dall’Inter) alle spalle, con 24 punti.

