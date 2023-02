Lettere/ “Come è triste Rapallo con tutti i suoi cantieri”

Da Angelo Castagneto, cittadino deluso: lettera aperta ai rapallesi (ricordiamo che sarà il tribunale a giudicare come furono eseguiti i lavori alla diga, cui fa cenno la lettera)

Stamattina ho fatto una passeggiata sul lungomare della nostra città.

Ovunque posassi lo sguardo era una ferita al cuore. Partendo da ovest, là dove si poteva scorgere il promontorio di Portofino, un’inutile, dispendiosa e brutta colata di cemento definita “nuovo porto” interrompe lo sguardo verso il mare.

Era palese a tutti (o quasi) che, probabilmente, sarebbe bastato fare i lavori di rifacimento, dopo l’alluvione del 2000, a “regola d’arte” per scongiurare quello che è avvenuto nel 2018. L’innalzamento della diga infatti è stato fatto con materiale di scarto e alla bell’e meglio inoltre il mancato riposizionamento delle imbarcazioni in altri porti sono state le cause di quello che è avvenuto nella notte tra il 30 e 31 ottobre 2018.

In passeggiata, i lavori per fare defluire l’acqua piovana dal centro storico hanno paralizzato il lungomare per mesi con continui ritardi e spostamenti della data di fine cantiere per dei lavori che “dovrebbero” (!!!) garantire al centro storico di rimanere all’asciutto.

In quel condizionale (dal video di questa mattina del Sindaco) c’è una palese incapacità, un mirare più alla visibilità che alla sostanza che mette paura.

Infine ad est, gli interminabili lavori sul San Francesco. Dal 2017 subiamo i lavori in questo tratto, le attività commerciali sono state penalizzate dai tempi titanico e dalle nuove quote di questo “benedetto” ponte: si vedano quelle davanti al Frigidarium e ora dall’agorà.

La zona del San Francesco, cosa grave, era e continuerà ad essere zona rossa per quanto riguarda il rischio idrogeologico e questo fa ancora più rabbia perché sarebbe bastata un po’ di lungimiranza per rendere quella zona più sicura.

Tutto questo potrebbe bastare ma, si sa, Rapallo è particolare e quindi via con il carico: il tunnel della Fontanabuona, o meglio, il tunnel di Rapallo, infatti il 90% di quest’opera sarà sul territorio del nostro comune, un vero stupro all’ambiente, con fiumi deviati, milioni di metri cubi di materiale di scarto e con centinaia di famiglie danneggiate da questa ennesima ed inutile opera.

Mi chiedo: vogliamo continuare così? Con video e promesse di una città migliore quando invece la realtà parla della città dai cantieri infiniti?

Sarebbe l’ora che tutte le forze politiche dell’opposizione e quelle che sono rimaste fuori dal consiglio comunale si mettessero intorno ad un tavolo e parlassero, già da subito, della Rapallo di domani. Se questo non avvenisse, Rapallo avrà perso un votante e, a quanto sembra, non solo uno.

