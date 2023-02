Nuovo Savona, in attesa della burocrazia per il club è già partito il totonomi

Savona. Definiti i soci fondatori, il “nuovo Savona” ora sta riflettendo sul come chiamarsi. Iniziano a filtrare alcune indiscrezioni circa la denominazione del nuovo sodalizio, questo con un’unica certezza: il nome della città verrà inserito a manifesto dell’intenzione di rappresentare il Vecchio Delfino.

Virtus Savona, Savona Club, Città di Savona, Savona biancoblù e Real Savona, sono queste alcune delle opzioni tra cui potrebbe celarsi il nome della nuova ASD. Chi sta lavorando al progetto ha inoltre sottolineato come ci sia la volontà di utilizzare il biancoblù per le magliette che i giocatori utilizzeranno per scendere in campo. È inoltre al vaglio lo studio di un logo che possa evitare equivoci con il marchio del Savona attuale.

