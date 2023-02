Dall’ufficio stampa Netafim Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Un Netafim Bogliasco in versione derby onora al meglio la sfida in casa delle cugine del Rapallo valida per il 15° turno di Serie A1. Malgrado il 12-8 finale favorevole alle più esperte tigulline, il merito di aver reso avvincente e per lunghi tratti incerta la sfida della Poggiolino è tutto delle biancazzurre, tenaci e caparbie nel restare attaccate alle avversarie malgrado un avvio non proprio esaltante.

