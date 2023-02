Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco strappa il pass per la finale di Coppa Italia: lo fa grazie alla vittoria nel derby ligure contro il Savona per 12-5. Ancora tre gol per Zalanki, due a testa per Fondelli, Hallock, Ivovic e Iocchi Gratta. Domani, alle 16, la finale contro la vincente di Brescia-Ortigia.

