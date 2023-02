Taglio del nastro del point in via Mazzini e prima uscita elettorale questa mattina per Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana che punta con fiducia al secondo mandato, sostenuta dalla coalizione di centrodestra e da due liste civiche guidate da Marilena Masciadri, Clelia Devoto e Fausto Rossi. “Siamo animate dall’amore per la città e felici di essere al fianco di Cristina in questa avventura – hanno affermato le prime due candidate di “Sarzana Civica” – vogliamo portare una ventata di novità e impegnarci per dare un futuro migliore alla nostra città senza alcun secondo fine”. “Riconosco l’importanza dei partiti – ha osservato Fausto Rossi, esponente di “Cristina Ponzanelli Sindaco” e cinque anni fa nome chiacchierato per la candidatura a sindaco – ma in queste settimane ho potuto riscontrare la grande agibilità di movimento in questa che è l’ala moderata di una Sarzana viva e pulsante”. Con l’inaugurazione davanti a tanti sostenitori è così iniziata l’avventura delle due liste di Ponzanelli che ha subito rispedito al mittente le accuse di scarso impegno sul San Bartolomeo: “Vedo persone che hanno determinato tanti problemi, porsi come soluzione raccontando bugie facendo politica sulla pelle dei cittadini. Noi stiamo lavorando a un concetto nuovo di sanità territoriale: il nostro ospedale sarà comunque e sempre centrale, su questo non c’è dubbio. Con essenziale ed obbligatorio pronto soccorso”. Ponzanelli che ha poi ricordato alcuni obiettivi e risultati raggiunti in questo mandato, in primis i 60 milioni di euro di finanziamenti pubblici: “Cose che sono sotto gli occhi di tutti – ha concluso – siamo una realtà importante, liberiamo energie soffocate dalla politica e da un solo partito per 40 anni, con la consapevolezza di lavorare per il bene comune senza puntare a carriere. La nostra società civile non è divisa fra destra e sinistra”.

L’articolo Ponzanelli inaugura il point delle sue liste civiche: “Energie positive che si mettono in gioco” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com