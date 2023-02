Primarie Pd, Ciangherotti (FI): “Comunque vada sarà il solito brodino”

Albenga. “Domani quel che rimane degli elettori del PD va a votare per scegliere il nuovo segretario del partito. Una sfida talmente entusiasmante, quella tra Bonaccini e Schlein, che per chi fatica a prendere sonno ha sostituito la melatonina. Per il PD di Albenga sarà l’occasione di rivedere un po’ di gente nella sua sede di via Roma, generalmente affollata come la spiaggia durante una piovosa giornata d’inverno”.

Usa l’ironia Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga, per commentare le primarie del Partito Democratico che si terranno domenica 26 febbraio).

» leggi tutto su www.ivg.it